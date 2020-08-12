Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Иркутском авиационном заводе

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил в среду выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на Иркутском авиационном заводе, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр проверил ход производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130 для российской армии", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, в России более 100 Су-30СМ стоят на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ. Боевые машины постоянно совершенствуют. Так, специалисты завода установили двигатели, используемые на Су-35С, на истребитель Су-30СМ, в ближайшее время будут проведены летные испытания. Самолеты также поставляются союзникам России по Организации Договора о коллективной безопасности и другим зарубежным партнерам.

Шойгу ознакомился с работой цеха по производству учебно-боевых самолетов Як-130, которые предназначены для подготовки летчиков, начиная от первоначального летного обучения и заканчивая поддержанием летных навыков инструкторов. Уже более 100 самолетов Як-130 используются для подготовки летчиков в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

В завершение работы Шойгу провел рабочее совещание с представителями завода и правительства области. Были рассмотрены вопросы выполнения ГОЗ и расширения сотрудничества с правительством Иркутской области.

Также глава военного ведомства и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев возложили цветы к Мемориалу памяти жертв, погибших при авиакатастрофе в 1997 году.