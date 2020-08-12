Минобороны до конца года подпишет контракты на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Минобороны России до конца года подпишет два госконтракта на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей, по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130", - сказал он на совещании с представителями промышленности.

По его словам, следующий контракт будет связан с ремонтом самолетов Су-30. Он будет заключен в будущем году на сумму 7,2 млрд рублей.

Шойгу отметил, что на Иркутском авиационном заводе "шла и идет довольно большая модернизация, появляются новые производственные мощности, у завода появляются дополнительные производственные возможности".

Обращаясь к руководству авиастроительной отрасли, он призвал сокращать стоимость летного часа и строить работу на основе контрактов полного жизненного цикла. Министр предупредил, что военные будут жестко контролировать исполнение контрактов и в случае нарушений их условий наказывать вплоть до расторжения.