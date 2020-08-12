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Шойгу заявил, что в Иркутске по поручению президента построят суворовское училище

Министр обороны предложил врио губернатора Игорю Кобзеву определиться с местом для строительства

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ построит суворовское военное училище в Иркутске по поручению президента России. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту, и мы имеем поручение от Верховного главнокомандующего рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем", - сказал Шойгу на совещании с руководством оборонных предприятий и области.

Министр обороны предложил Кобзеву определиться с местом, где будет находиться училище, решить вопрос с его подключением к инфраструктуре города. Шойгу также поручил командующему войсками Центральным военным округом генерал-полковнику Александру Лапину взять под свой контроль все вопросы, связанные с созданием суворовского училища в Иркутске.

Обращаясь к врио губернатора, министр напомнил, что у Минобороны накопился большой опыт быстрого строительства объектов. В частности, на строительство суворовских училищ уходило от 4 до 9 месяцев. Он предложил главе области, чтобы в Иркутске училище появилось примерно в такие же сроки.

В завершение визита Шойгу посетил место авиакатастрофы самолета Ан-124 в 1997 году, когда он, будучи главой МЧС, лично руководил ликвидацией ее последствий. Там он посетил построенную на этом месте часовню.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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