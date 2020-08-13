МиГ-31 был поднят в воздух для контроля полета разведчика США над Баренцевым морем

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский истребитель-перехватчик был поднят в четверг в воздух в связи с приближением к границе РФ над Баренцевым морем самолета-разведчика США Poseidon. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 13 августа российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Баренцева моря цель, приближающуюся к госгранице России. "Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", - сообщили в НЦУО.

Как отметили в центре, "после разворота американского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования".

"Нарушения государственной границы Российской Федерации американским военным самолетом не допущено", - отметили военные, подчеркнув, что весь полет российского МиГ-31БМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В последнее время участились полеты самолетов-разведчиков США вблизи границ России. В частности, в среду истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа вылетал на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.