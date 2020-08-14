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Российские РЛС сопровождали 35 самолетов и 11 беспилотников, ведущих разведку у границ РФ

Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские РЛС за прошедшую неделю брали на сопровождение 46 летательных аппаратов иностранных государств, осуществляющих разведку у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 35 самолетов-разведчиков и 11 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 342 летные смены на 77 аэродромах.

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