Источник: вертолетоносцы России получат палубные ударные беспилотники

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Два российских универсальных десантных корабля (УДК), заложенные на заводе "Залив" в Крыму, по доработанным тактико-техническим характеристикам будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты. Проектное водоизмещение кораблей увеличено до более чем 30 тыс. тонн, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"Тактико-технические характеристики кораблей заметно изменились в ходе проектирования. Их водоизмещение выросло до более чем 30 тыс. тонн (ранее заявлялось 25 тыс. тонн - прим. ТАСС), они будут нести по 16 вертолетов всей номенклатуры, а также палубные ударные и разведывательные беспилотники. Корабли смогут перевозить до 1 тыс. морпехов", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, о беспилотниках какого проекта идет речь.

По словам источника, доковая камера каждого УДК будет вмещать до четырех десантных катеров. Он добавил, что "передача первого вертолетоносца флоту ожидается в 2025 году, второго - в 2027".

В мае Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд руб. Первоначально предполагалось, что водоизмещение одного вертолетоносца составит 25 тыс. тонн, он будет способен перевозить до 900 морских пехотинцев и нести до 20 тяжелых вертолетов.

УДК

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа "Уосп"), перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. УДК оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику.

Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - были заложены на судостроительном заводе "Залив" 20 июля. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.