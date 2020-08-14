В России разработали новый пистолет "Полоз"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" калибра 9х19 мм, в основе конструкции которого армейский пистолет "Удав" под патрон 9х21 мм. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на гендиректора ЦНИИточмаш Альберта Бакова.

"Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб", - приводят в Ростехе слова Бакова.

Как уточнили в пресс-службе корпорации, новый пистолет предназначен для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии.

Прицельная дальность стрельбы пистолета - до 50 м, рабочий диапазон температур - от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Для стрельбы применяются 9х19 мм пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 мм с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина - 15 или 18 патронов. Ресурс оружия - не менее 10 тыс. выстрелов.

Работа над "Полозом" ведется в рамках инициативной опытно-конструкторской работы. Широкой общественности новый пистолет будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" как на стенде предприятия в демоцентре Ростеха, так и в динамике на стрельбище многофункционального огневого центра парка "Патриот".

В Ростехе 5 августа рассказали о запуске в серийное производство новейшего армейского пистолета "Удав" под патрон 9х21 мм. Эффективная дальность стрельбы "Удава" достигает 100 м. Он способен пробивать индивидуальные бронежилеты (в том числе тканевые) и каски второго класса на дистанции до 75 м. Работает в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов. Масса с магазином (без патронов) - всего 780 г, длина - 206 мм, высота - 145 мм. Вместимость магазина - 18 патронов 9х21 мм. Гарантийный настрел - 10 тыс. выстрелов.