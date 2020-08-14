Минобороны предлагает признать служебной тайной информацию об оборонной сфере

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минобороны России предлагает признать на законодательном уровне данные, не являющиеся гостайной, но содержащие чувствительную информацию об оборонной сфере, конфиденциальными и ввести административную ответственность за разглашение служебной тайны. Об этом говорится в проекте изменений в закон "Об обороне", опубликованном для общественного обсуждения.

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорится в пояснительной записке к проекту закона. Законопроект предусматривает новую статью в законе "Об обороне" - "Служебная тайна в области обороны", которая будет устанавливать категории информации, относящейся к конфиденциальной.

В документе отмечается, что мероприятия, которые проводятся в РФ по ограничению доступа к информации в области обороны (в том числе в отношении государственного оборонного заказа), не отнесенной к государственной тайне, не позволяют ограничить ее распространение в открытых источниках.

Также в законопроекте предлагается ввести ответственность для лиц виновных в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, в соответствии с законодательством РФ. Предлагается ввести ответственность в соответствии со статьей 13.14 КоАП в отношении организаций и граждан и дисциплинарную ответственность в соответствии с уставом в отношении военнослужащих РФ, других войск, воинских формирований, а также граждан, призванных на военные сборы.

Статья 13.14 КоАП "Разглашение информации с ограниченным доступом" предусматривает штраф для граждан от 500 до 1 тыс. рублей и от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, за исключением случаев, когда разглашение информации влечет уголовную ответственность.