В Ленобласти открылся береговой тренировочный комплекс для подготовки подводников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Береговой тренировочный комплекс "Клен-85", предназначенный для подготовки подводников, открылся в учебном центре подготовки экипажей подводных лодок Военного учебно-научного центра ВМФ (г. Сосновый Бор, Ленинградская область). Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В ней приняли участие генеральный директор конструкторского бюро "Малахит" Владимир Дорофеев, руководство главного военно-строительного управления № 14, начальники управлений и служб Главного командования ВМФ.

"Открытие комплекса актуально на фоне активного развития ВМФ, ввода в строй новых кораблей и подводных лодок. Эффективность выполнения задачи военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане напрямую зависит от высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела. Их подготовка ведется с учетом самых современных требований" - отметил Евменов на церемонии открытия.

Тренировочный комплекс "Клен-85" предназначен для групповой и одиночной подготовки расчетов отсеков, командного пункта и экипажа подводной лодки в целом. С использованием комплекса существенно повысится качество отработки основных элементов курсовых задач, подготовки к использованию экипажем подводной лодки штатного вооружения и технических средств, ведению действий как одиночной подводной лодкой, так и в составе групп субмарин. Также комплекс позволяет отрабатывать практические навыки всех категорий личного состава по борьбе за живучесть и использованию спасательных устройств и средств корабля.