Истребитель Су-27 был поднят для контроля за полетом разведчика США над Черным морем

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский истребитель-перехватчик был поднят в субботу в воздух в связи с приближением к границе РФ над Черным морем самолета-разведчика США ЕР-3Е Aries. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 15 августа российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Черного моря цель, приближающуюся к госгранице России. "Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США", - сообщили в НЦУО.

Как отметили в центре, "после разворота самолета ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования".

Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения госграницы допущено не было.

В пятницу истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. За день до этого в НЦУО сообщили, что истребитель МиГ-31БМ был поднят в воздух из-за приближения к границе РФ над Баренцевым морем самолета-разведчика США Poseidon.