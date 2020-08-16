Су-27 поднимался на сопровождение самолета ВМС Италии над Черным морем

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский Су-27 поднимался в воскресенье на идентификацию и сопровождение патрульного самолета ВМС Италии "Атлантик" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Как сообщили в центре, 16 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

"Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27см из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии", - сообщили в НЦУО.

В центре подчеркнули, что нарушения госграницы России итальянским самолетом не допущено.

"После разворота самолета ВМС Италии от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - отметили в НЦУО, добавив, что весь полет российского Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это не первый подобный случай за неделю. Так, в субботу, 15 августа, в НЦУО сообщали, что российский истребитель Су-27 был поднят в воздух в связи с приближением к границе РФ над Черным морем самолета-разведчика США ЕР-3Е "Ариес". В пятницу, 14 августа, Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. За день до этого в НЦУО сообщили, что истребитель МиГ-31БМ был поднят в воздух из-за приближения к границе РФ над Баренцевым морем самолета-разведчика США Poseidon.