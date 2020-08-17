Минобороны сообщило о новом перехвате самолета-разведчика США у границ России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский истребитель-перехватчик Су-27СМ был поднят в понедельник в воздух в связи с приближением к границе РФ над Балтийским морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 17 августа российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Балтийского моря цель, приближающуюся к госгранице России. Для опознавания цели в воздух был поднят Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. "Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - сообщили в НЦУО.

Как отметили в центре, "после разворота самолета ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования".

Как уточнили в Центре, полет проходил в строгом соответствии с международными нормами, нарушения госграницы допущено не было.

В субботу российский истребитель-перехватчик был поднят в воздух в связи с приближением к границе РФ над Черным морем самолета-разведчика США ЕР-3Е Aries.