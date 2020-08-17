В Минобороны России заявили об обстреле вертолетами США поста ВС Сирии в провинции Хасеке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вертолеты вооруженных сил США обстреляли пост ВС Сирии в районе населенного пункта Телль-Дахаб (Сирия, провинция Хасеке). Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

"По информации сирийской стороны, в 9.45 17 августа 2020 г. вертолеты ВС США подвергли обстрелу пост вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Телль-Дахаб провинции Хасеке", - отметил Щербицкий во время брифинга.

По словам руководителя ЦПВС, по предварительным данным, погиб один, ранено двое сирийских военнослужащих.

В понедельник сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ВС США нанесли авиаудар по блокпосту сирийской армии, расположенному в одной из деревень юго-восточнее Эль-Камышлы. По его сведениям, удар был нанесен после того, как сирийские военные не пропустили через КПП американский патруль. Как отмечает САНА, в результате авиаудара один сирийский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не наносили авиаудар в одной из деревень юго-восточнее сирийского города Эль-Камышлы (провинция Хасеке).