В России разработали систему прогнозирования маршрутов движения дронов противника

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) на основе опыта, полученного силами ПВО в Сирии, разработала систему, прогнозирующую наиболее вероятные маршруты движения беспилотников противника. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Наша разработка позволяет существенно снизить эффективность применения БПЛА противником за счет определения наиболее вероятных маршрутов их движения к объектам удара и построения соответствующей группировки средств ПВО на этих маршрутах", - сообщил Ляпоров.

Разработка, которую академия представит на форуме "Армия-2020", называется "Ителлектуальная система определения областей маршрутов полета беспилотных летательных аппаратов".

По словам генерала, разработать систему позволил сирийский опыт. "Актуальность <...> экспоната, представляемого нами, состоит в том, что, как показывает анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет, беспилотные летательные аппараты стали важными и опасными средствами воздушного нападения. Особенно это наглядно показало их применение против группировки ПВО в Сирийской Арабской Республике", - пояснил Ляпоров.

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери осуществляет подготовку специалистов сил противовоздушной и противоракетной обороны для Вооруженных сил России.