В Дагестане морпехи при поддержке Каспийской флотилии захватили плацдарм "противника"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты Южного военного округа (ЮВО) при поддержке кораблей Каспийской флотилии уничтожили условного противника и удержали плацдарм на учениях в Дагестане. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"В Республике Дагестан с подразделениями морской пехоты, кораблями и катерами Каспийской флотилии Южного военного округа проводится тренировка по высадке морского десанта на необорудованное побережье. Всего привлечено около 500 военнослужащих морской пехоты, задействовано 10 кораблей, катеров и судов и более 30 единиц автомобильной и специальной техники Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, военнослужащие десантно-штурмовых рот морской пехоты высадились на побережье из вертолетов Ми-8 в полном боевом снаряжении и захватили опорный пункт высадки, обеспечив возможность для тактического маневра главных сил морского десанта.

Затем в составе батальонов морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника и удержали плацдарм. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были использованы имитационные средства, дымовые шашки, холостые патроны и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда "Ширас". Корабельные силы выполнили артиллерийскую поддержку наступающих войск и высадку главных сил морского тактического десанта, пояснили в ЮВО.

Уточняется, что такая тренировка проводится для подготовки личного состава батальонов морской пехоты и корабельных сил Каспийской флотилии к участию в стратегических учениях "Кавказ-2020".