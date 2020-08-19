{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два Ту-95МС провели воздушное патрулирование над Японским морем

Продолжительность полета составила более семи часов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Теги
ЯпонияРоссия
"Уралвагонзавод" восстановил до боевого состояния пять Т-34 для "Танкового биатлона"
По словам управляющего директора предприятия Романа Чепурнова, всего УВЗ восстановил 30 таких танков, 25 из них без возможности производства выстрела участвовали в параде Победы на Красной площади
Читать полностью