Два Ту-95МС провели воздушное патрулирование над Японским морем

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России провели плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.