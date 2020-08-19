Российский Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем. Об этом заявили в среду журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Там сообщили, что 19 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над Балтийским морем была обнаружена приближающаяся к российской госгранице воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - сказали в центре, добавив, что после разворота американского самолета российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.