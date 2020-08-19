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Су-27 сопроводил самолеты-разведчики RC-135 и Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к границе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США и и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в среду журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Черным морем две воздушные цели, приближающиеся к российской границе.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", - сказали в Центре.

Там также уточнили, что после разворота иностранных военных самолетов от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Нарушения госграницы американскими самолетами не допущено. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

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СШАРоссия
Российский Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем
После разворота американского самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования
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