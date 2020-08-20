Военные примут повышенные меры безопасности для защиты жителей Усолья-Сибирского

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты отработали постановку высотной водяной завесы на емкостях с токсичными отходами в Усолье-Сибирском в Иркутской области, которая позволит предотвратить распространение ядовитого облака при разгерметизации емкостей во время перекачки отходов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отработка действий по постановке завесы проводилась для подготовки подразделений РХБ защиты к основному этапу работ, который начнется после окончания рекогносцировки территории промышленной площадки и близлежащих водоемов", - сказали в оборонном ведомстве.

Как пояснили в министерстве, высотная водяная завеса создается с помощью универсальной тепловой машины УТМ-80. Она позволит предотвратить распространение ядовитого облака при разгерметизации емкостей во время перекачки отходов, если высота водяной завесы расчетов АРС-14КМ будет недостаточна.

Кроме того, универсальная тепловая машина позволяет обеспечить подогрев щелочного раствора до 100 градусов Цельсия для дальнейшей профилактической обработки этим раствором аварийных емкостей.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он постановит водяные завесы вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации и будет вести мониторинг химической обстановки.