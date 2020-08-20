Ростех представит порядка 70 новинок на форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ростех представит на форуме "Армия-2020" более 1 100 видов вооружений, военной, гражданской и специальной техники, из которых около 70 будут показаны впервые. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

"Вниманию партнеров мы предлагаем рекордную по масштабам экспозицию - свыше 1 100 образцов нашей продукции, в том числе порядка 70 новинок, которые ранее не демонстрировались. Для тех партнеров, которые не смогли приехать на "Армию", подготовлен план дистанционного проведения презентаций, в том числе - в формате видеоконференций и онлайн-мероприятий", - приводят в пресс-службе слова Чемезова.

В форуме примут участие основные холдинги корпорации - ОАК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", УВЗ, "Техмаш", ЦНИИТочмаш, ОДК, КРЭТ, "Технодинамика", а также "Росэл", "Швабе", концерн "Автоматика", "Спецхимия" и "Нацимбио".

Экспонаты будут демонстрироваться в постоянно действующем демонстрационном центре Ростеха, павильонах КВЦ "Патриот" и на уличных статических площадках - общая площадь экспозиций корпорации превышает 16 тыс. кв. метров.

Также запланировано большое количество переговоров с потенциальными партнерами и активное участие в деловой программе.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.