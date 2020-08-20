Российский Су-30СМ был поднят на перехват двух самолетов стран НАТО над Черным морем

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский Су-30СМ поднимался на перехват двух самолетов-разведчиков ВМС Франции и ВВС Великобритании и недопущения нарушения ими госграницы РФ. Об этом в четверг сообщили в Национальном центре управления обороной.

Как сообщили военные, 20 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики Atlantique-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании", - сообщили в центре, подчеркнув, что нарушения госграницы России французским и английским самолетами не допущено.

В сообщении отмечается, что весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолетов НАТО от границы России Су-30СМ благополучно вернулся на аэродром базирования.

19 августа российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Также в среду Су-27 поднимался для сопровождения самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Балтикой.