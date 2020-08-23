Прицелиться за доли секунды. Как работают привода наведения и системы навигации оружия

Уровень развития военной техники предполагает предельно быстрое поражение максимального количества целей для своевременной нейтрализации угроз на поле боя. Современные привода наведения систем вооружения позволяют решить эту задачу с существенным сокращением риска ответного поражения. Для планирования действий и эффективного уничтожения противника также необходима точная навигация, способная функционировать в самых сложных климатических и тактических условиях.

Для артиллерийских и зенитных систем скорость наведения на цель является одним из ключевых показателей. Так, при высокой скорости переброса основного вооружения ЗРК способен своевременно поразить значительное количество воздушных объектов противника на безопасном расстоянии, а артиллерия — оказать эффективную огневую поддержку на поле боя. В данном случае ключевую роль играют привода наведения, отвечающие за скорость наведения вооружения. Практически все современные российские ЗРК и ЗРПК тактического уровня оснащаются приводами наведения разработки холдинга "Высокоточные комплексы", созданными, в частности, входящим в состав компании Всероссийским научно-исследовательским институтом "Сигнал" (АО "ВНИИ "Сигнал"). Совместно с головным холдингом институт оснащает целый ряд новейшего российского оружия силовыми приводами, позволяющими надежно управлять основным вооружением, а также современными средствами навигации, способными функционировать без связи со спутником. За доли секунды ВНИИ "Сигнал" является одним из основных российских разработчиков приводов. Первой системой ПВО, для которой институт разработал привода наведения и стабилизации, стала зенитная самоходная установка (ЗСУ) "Шилка", впервые в мире автоматически производящая захват цели, ее сопровождение и поражение. "Затем пошли привода ЗРК "Оса", "Тор", "Бук", а также ЗРПК "Тунгуска". Наша крайняя разработка — привода вооружения для ЗРПК семейства "Панцирь", в том числе "Панцирь-СМ-СВ", "Панцирь-СМ" и "Панцирь-СА", — сообщил ТАСС первый заместитель начальника научно-производственного комплекса №1 предприятия Владимир Николаев.

Описание Арктический вариант ЗРПК "Панцирь-СА" © Сергей Савостьянов/ТАСС

В число аппаратуры производства ВНИИ "Сигнал" входят не только привода наведения вооружения, но и привода поддомкрачивания машины, откидных аппарелей, а также свертывания и развертывания станции обнаружения целей. "У нас все делается на современной цифровой электронно-компонентной базе с цифровыми каналами сопряжения, что позволяет проводить полную диагностику системы и облегчает ее эксплуатацию", — отметил Николаев. Предприятие также занимается выпуском приводов для морских систем вооружения, в том числе средств ПВО корабельного базирования и артиллерийских установок.

Первые привода были сделаны для пусковой установки ЗИФ-121 корабельного реактивного комплекса пассивной обороны ПК-2, затем разрабатывался целый ряд приводов для таких комплексов, как "Снег", "Смета", для комплексов "Оса", "Кинжал", ЗРПК "Кортик" и "Каштан". Параллельно для иностранного заказчика были разработаны привода вооружения для морской зенитной системы "Палаш". Одновременно ведется создание и изготовление приводов для морских артиллерийских установок, в том числе 100-мм артустановки А-190 "Универсал". Сейчас привода для морских артустановок стали не электрогидравлическими, а электрическими, что значительно упрощает их эксплуатацию Владимир Николаев первый заместитель начальника научно-производственного комплекса №1 предприятия

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Привода систем вооружения являются важнейшей компонентой для морских и сухопутных артиллерийских систем — именно они отвечает за точность наведение пушки в заданную точку по горизонтали и вертикали. В числе наиболее современных разработок предприятия в данной сфере — привода вооружения на синхронных двигателях для морской артустановки А-192М; разработаны также привода средств, обеспечивающих посадку вертолетов на палубу корабля. ВНИИ "Сигнал" освоил и выпуск комплектов приводов для морского ЗРПК "Панцирь-МЕ" разработки тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в состав "Высокоточных комплексов"). "Мы уже изготовили значительное количество приводов для ЗРПК "Панцирь-МЕ", в том числе привода вооружения и вращения антенн РЛС. Они выполнены на высокоинтегрированной цифровой элементной базе", — сказал Николаев.

Описание Морской ЗРПК "Панцирь-МЕ" © Ладислав Карпов/ТАСС

Уже разработаны и проходят испытания системы приводов для оснащения новейшего российского ЗРПК "Панцирь-СМ" и "Панцирь-СМ-СВ". Как сообщил ТАСС начальник отдела предприятия Илья Струков, они существенно повысят боевую эффективность комплекса. Уникальной разработкой предприятия являются привода для арктической модификации — "Панцирь-СА". Они позволяют комплексу эффективно сопровождать цели и применять вооружение в условиях экстремально низких температур. Точность наведения на земле и в воздухе Предприятие также ведет ряд работ по созданию приводов и стабилизаторов вооружения для сухопутной и авиационной техники. В частности, разработан электрический привод наведения вооружения по горизонтали и вертикали, который может быть интегрирован в новейший танк Т-14 "Армата". "Мы поработали с "Уралвагонзаводом" [входит в Ростех] вариант электрической вертикали на базе мехподъемника: мы сделали два опытных образца, которые прошли полный цикл испытаний на танке Т-72. Готовы в случае очередной модернизации "Арматы" предложить свои разработки", — сообщил Николаев, отметив, что новый привод вооружения может быть установлен и на ранее разработанные танки, в частности Т-72 и Т-80. Предприятие выпускает и привода для пушек разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

В числе наиболее современных разработок "Сигнала" — привода наведения пушек для Ка-52, которые отличаются полностью цифровым управлением и цифровой элементной базой. Раньше они были выполнены на аналоговых комплектующих. Датчиковая аппаратура, входящая в состав приводов, обеспечивает их работоспособность при стрельбе из пушки с ускорениями до 1000g Владимир Николаев первый заместитель начальника научно-производственного комплекса №1 предприятия

По оценке специалиста, новые привода пушки для Ка-52 будут широко востребованы: эти устройства могут устанавливаться как на новых вертолетах, так и на машинах, проходящих ремонт и модернизацию. Они повозили существенно снизить количество отказов и улучшили точность стрельбы очередями.

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"Сигнал" выпускает в том числе привода для сухопутных артиллерийских систем. Начальник научно-производственного комплекса №1 предприятия Алексей Бабкин сообщил ТАСС, что институт является разработчиком приводов наведения для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и модернизированных самоходных артиллерийских установок семейства "Мста-С". Для "Смерча" предприятие разработало улучшенные привода с увеличенной в несколько раз скоростью наведения вооружения. "В настоящее время мы находимся на этапе изготовления двух образцов и в этом году должны провести предварительные испытания устройств. В следующем году пройдут государственные испытания, дальше возможно их серийное изготовление", — сообщил Бабкин.

По его словам, привода разработки и производства института интегрируются в состав новейшей сухопутной техники, создаваемой в настоящее время АО "НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева", в том числе тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка" и систем дистанционного минирования ИСДМ "Земледелие". Создание приводов для космической отрасли Одним из новых направлений деятельности "Сигнала", которое развивается с начала 2000-х годов, является производство систем приводов для космической отрасли. Так, изготовляется комплект приводов для стартовых столов ракет-носителей. Космическая продукция предприятия представлена на всех космодромах, расположенных на территории бывшего Советского Союза, а также на космодроме Куру во Французской Гвиане. "Эта работа была новой и неизведанной для "Сигнала". Начиналось все с космодрома во Французской Гвиане — французы требовали обеспечение порядка 50 пусков, из которых около 20 уже успешно выполнены. Затем последовали заказы оборудования для других космодромов, в том числе Байконура, Восточного, Плесецка", — рассказал начальник отдела ВНИИ "Сигнал" Дмитрий Азаркин.

Описание Ракета Ariane 5 ECA V188 на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане, 13 мая 2009 года © EPA/STEPHANE CORVAJA/HO

Специалисты предприятия также регулярно принимают участие в пусках. "Они имеют опыт и квалификацию, что позволяет им в срок обеспечивать все предпусковые работы", — добавил Азаркин. Инновационные комплексированные системы наземной навигации Еще "Сигнал" — один из крупнейших отечественных производителей гироскопических навигационных систем для наземной военной техники, которые отличаются высокой точностью определения дирекционного угла и координат в автономном режиме (без спутниковой навигации).

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Первый заместитель начальника научно-производственного комплекса №2 предприятия, один из ветеранов института Василий Матахин отметил, что навигационное направление было образовано более полувека назад. В 1962 году была начата опытно-конструкторская работа "Ориентир" по разработке современной танковой навигационной аппаратуры. В процессе проведения данной ОКР и в развитие ее начиная с 1965 года ОКР "Ориентир-2" сформировалось первое специализированное подразделение разработчиков навигационной аппаратуры. В 1969-м приказом министра оборонной промышленности (МОП) ВНИИ "Сигнал" было предписано провести НИР по созданию топопривязчика с повышенными точностными характеристиками, а приказом МОП от 12 апреля 1971 года на ВНИИ "Сигнал" была возложена функция головного НИИ в стране, отвечающего за современный уровень разработок по аппаратуре навигации и топопривязки для наземных подвижных объектов. На основании совместного решения Министерства оборонной промышленности и Министерства обороны СССР в 1970–1975 годах был выполнен комплекс работ по созданию гаммы систем навигации для наземных подвижных средств вооружения (ТНА-4). Было согласовано применение систем для 34 различных по тактическому назначению средств вооружения, а объем серийного производства составлял до 2000 штук в год. Начальник научно-производственного комплекса №2 предприятия Евгений Ветошкин рассказал ТАСС, что в настоящее время порядка 70% российских наземных систем вооружения оснащены навигационными системами и гироскопическими приборами, разработанными и произведенными институтом.

Наша гордость — инновационные навигационные системы с новыми методами обработки навигационной информации на базе высокоточных бесплатформенных инерциальных навигационных систем разработки и изготовления ВНИИ "Сигнал" и развитая электронная картографическая система с автоматической прокладкой маршрута. Данная система позволяет отображать объект на электронной карте, наносить место расположения противника и сооружений, выдавать целеуказания боевым машинам, а также добавлять информацию, которая используется для управления подразделением Евгений Ветошкин начальник научно-производственного комплекса №2 предприятия

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Особым достижением "Сигнала" является разработка навигационной системы для арктической модификации ЗРК "Панцирь", которая способна работать в условиях Крайнего Севера. "Эта всепогодная и всеклиматическая система функционирует при низких температурах и на высоких широтах. Ранее такие [навигационные] системы для условий Крайнего Севера не разрабатывались", — сказал Ветошкин. Еще одним достижением предприятия является модернизированная навигационная система для модернизированного ЗРПК "Панцирь-СМ". "В этом комплексе установлена навигационная система с повышенной точностью, оснащенная системой для быстрой передачи данных на основе оптоволокна", — добавил специалист. Предприятием также создана линейка новых высокоточных бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС), которая к настоящему времени уже применяется в ОКР по созданию модернизированной ЗРПК "Панцирь-СМ" и в серийных системах управления огнем РСЗО "Торнадо-С", и ряд навигационных устройств для робототехнических комплексов.