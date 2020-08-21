На форуме "Армия-2020" на Урале впервые покажут танки стран антигитлеровской коалиции

"В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 будут представлены легкий американский танк М3 "Стюарт", являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк "Матильда" армии Великобритании", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Гости международного военно-технического форума "Армия-2020" в Екатеринбурге впервые смогут увидеть бронетехнику стран антигитлеровской коалиции, включая американский танк "Стюарт" и британскую "Матильду". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

Кроме того, будут представлены советские самоходные артиллерийские установки СУ-5-2 и СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, внедорожник "Виллис-МВ". Технику предоставил музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании.

"Военно-патриотический парк "Патриот" Центрального военного округа, расположенный в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) предоставил для показа зенитную прожекторную станцию на базе ЗиС-5 и 76-миллиметровую дивизионную противотанковую пушку ЗиС-3", - уточнили в пресс-службе.

Также организаторы форума развернут статическую выставку из более чем 150 современных образцов техники, стоящих на вооружении Центрального военного округа.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники и оружия. В финале работы форума состоится традиционная "Гонка Героев", в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.