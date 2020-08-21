Военные продолжают работу по устранению загрязнения в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Работа военнослужащих радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты на месте загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском (Иркутская область) продолжается. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии военного ведомства.

Что известно об экологических проблемах в Усолье-Сибирском

"В настоящее время по решению президента Российской Федерации сводный отряд войск РХБ защиты принимает участие в мероприятиях по устранению загрязнений окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области", - сказал Шойгу.

Среди других задач, в которых принимают участие специалисты РХБ защиты - борьба с распространением коронавируса. Так, "при непосредственном участии 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко министерства обороны разработана и 11 августа текущего года зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции", добавил министр.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, специалисты продезинфицировали за границей 560 объектов в 140 населенных пунктах. В РФ было обработано более 260 тыс. объектов общей площадью 52 млн квадратных метров.

Ситуация в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны РФ, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.