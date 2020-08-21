Военные продолжают работу по устранению загрязнения в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Работа военнослужащих радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты на месте загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском (Иркутская область) продолжается. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии военного ведомства.
"В настоящее время по решению президента Российской Федерации сводный отряд войск РХБ защиты принимает участие в мероприятиях по устранению загрязнений окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области", - сказал Шойгу.
Среди других задач, в которых принимают участие специалисты РХБ защиты - борьба с распространением коронавируса. Так, "при непосредственном участии 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко министерства обороны разработана и 11 августа текущего года зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции", добавил министр.
В рамках борьбы с распространением коронавируса, специалисты продезинфицировали за границей 560 объектов в 140 населенных пунктах. В РФ было обработано более 260 тыс. объектов общей площадью 52 млн квадратных метров.
Ситуация в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны РФ, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.
Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.
С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.