Истребитель РФ поднимали на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Истребитель Су-30СМ поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным военных, 21 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - сказали в Центре.

Там подчеркнули, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено", - добавили в Центре.