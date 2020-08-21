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Форум "Армия-2020"

На форуме "Армия-2020" представили автомат АК-19 под патрон НАТО 5,56 мм

На форуме "Армия-2020" представлен автомат АК-19 под патрон НАТО 5,56 мм.

Теги
РоссияФорум "Армия-2020"
Форум "Армия-2020"
"Калашников" представил на форуме "Армия-2020" корабль на воздушной подушке "Хаска-10"
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