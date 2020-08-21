"Калашников" представил на "Армии-2020" облик новейшего легкого пулемета РПЛ-20

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил накануне открытия Международного военно-технического форума "Армия-2020" облик новейшего легкого пулемета РПЛ-20 под патрон 5,45 мм.

"Емкость патронного короба - 100 патронов, ленточное питание. У изделия есть определенный настрел, но пока это первый раз, когда он здесь представлен, опытный образец. Проходит заводские испытания", - рассказал ТАСС специалист концерна Григорий Лысенко.

Он также расшифровал название пулемета - "Ручной пулемет ленточный". Новое оружие имеет сменные стволы разной длины, оснащено планками Пикатинни для крепления прицелов и дополнительного оборудования, настраиваемым прикладом.