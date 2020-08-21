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Форум "Армия-2020"

"Калашников" впервые представил новое ракетное оружие

Были представлены противотанковая ракета "Вихрь-1" и зенитная управляемая ракета 9М333
Противотанковая управляемая ракета "Вихрь-1" Дмитрий Федюшко/ТАСС
Описание
Противотанковая управляемая ракета "Вихрь-1"
© Дмитрий Федюшко/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") представила на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" противотанковую ракету "Вихрь-1" и зенитную управляемую ракету 9М333. Об этом сообщил генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

"Мы впервые представляем новейшие ракеты "Вихрь-1" и 9М333", - проинформировал Тарасов.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по увеличению дальности пуска "Вихрь-1". "Дальность его использования составляет около 8 тыс. метров. Работаем над увеличением дальности пуска до почти 10 км", - сообщил он.

Как отметил Тарасов, ракета 9М333 недавно завершила один из этапов испытаний. "Эта ракета работает по принципу "выстрелил-забыл", - отметил он.

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