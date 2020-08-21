"Калашников" представил на "Армии-2020" новейшее смарт-ружье МР-155 Ultima

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Калашников" накануне форума "Армия-2020" представил новое ружье МР-155 Ulrima с возможностью синхронизации с гаджетами. Об этом в пятницу сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"Это больше наш шаг в область индустрии развлечений. Я думаю, что это первый продукт в этом направлении и мы будем его развивать. Кто знает, может эта линейка покажет, что такое современная охота по-русски. <...> Производить Ultima мы будем на Ижевском механическом заводе", - сказал Тарасов, добавив, что в сентябре под новое изделие откроются новые производственные мощности.