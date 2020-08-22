Министр обороны Ирана встретится в России с Шойгу

ТЕГЕРАН, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны Ирана Амир Хатами проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба иранского министерства обороны.

"Министр обороны Ирана Амир Хатами во главе военной делегации отправится 22 августа в Россию с визитом, где встретится с Сергеем Шойгу, а также с другими должностными лицами", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что визит осуществляется "по официальному приглашению российской стороны".

Кроме того, Хатами намерен посетить военно-технический форум "Армия-2020".

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".