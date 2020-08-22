Мишустин примет участие в церемонии открытия форума "Армия-2020"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 августа примет участие в церемонии открытия военно-технического форума "Армия-2020" и международных игр "АрМИ-2020" в парке "Патриот", сообщила пресс-служба правительства.

Председатель правительства осмотрит экспозиции новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.

По данным пресс-службы, также в мероприятиях примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Международный военно-технический форум пройдет с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".