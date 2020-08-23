В парке "Патриот" начинает работу VI Международный военно-технический форум "Армия-2020"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2020" открывается в воскресенье на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот" в подмосковной Кубинке и будет работать по 29 августа.

Работа форума традиционно разделена на выставочную, демонстрационную, научно-деловую программы, также на его полях планируется ряд протокольных и культурно-массовых мероприятий. Первые три дня форум будет работать для специалистов и официальных делегаций, затем его смогут посетить все желающие.

На территории КВЦ будет представлена статическая экспозиция, также там пройдет основная часть деловой и научной программ форума. Динамические показы возможностей российской военной техники пройдут на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино в Подмосковье. Кроме того, демонстрация впервые состоится на полигоне Ашулук в Астраханской области. Гости форума смогут наблюдать показ в онлайн-режиме на площадках КВЦ. Также отдельные показы в рамках форума организуют в военных округах РФ.

Как отметил в пятницу на коллегии в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, в этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны. По предварительным подсчетам, ожидаются гости и участники из 92 стран. 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны. Более 1,5 тыс. российских и зарубежных компаний представят свыше 28 тыс. образцов вооружений и техники.

Как сообщил официальный сайт правительства РФ, глава кабмина Михаил Мишустин примет участие в церемонии открытия форума "Армия-2020" и игр "АрМИ-2020". Также он осмотрит экспозиции новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. В этих мероприятиях примут участие вице-премьер Юрий Борисов, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и представители коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Противоэпидемические меры

В связи с пандемией коронавируса предусмотрены все необходимые меры безопасности, согласованные с Роспотребнадзором и Минздравом РФ. Так, от всех участников и гостей форума и Международных армейских игр требуется носить маски, а иностранным делегациям и лицам, въезжающим из-за рубежа, и журналистам необходимо будет предоставить справки об отсутствии коронавируса.

Посетителям будут измерять температуру и предоставят возможность воспользоваться санитайзером. Кроме того, организаторы предусмотрели 1,5-метровую социальную дистанцию - расширены расстояния между экспозициями и проходами, подготовлены дезинфицирующие средства в пунктах питания и местах общественного пользования.

В случае необходимости гости форума смогут обратиться за помощью к медикам - на территории центра будут работать более 180 человек медицинского персонала и 30 единиц санитарной техники. В местах массового посещения мероприятий планируется задействовать мобильные медицинские группы. Подготовлены десять бригад скорой помощи, вертолеты санитарной авиации с медицинскими модулями и т. д.

Армейские международные игры

В отличие от прошлых лет в этом году форум и Армейские международные игры стартуют одновременно. Завершатся соревнования военных 5 сентября. В этом году в 30 конкурсах сразятся 156 команд из 32 стран мира.

Впервые в играх принимают участие военнослужащие Афганистана, Катара, Экваториальной Гвинеи, Палестины, Намибии и Гвинейской Республики.

Соревнования пройдут на полигонах пяти государств. Армения примет конкурс "Воин мира", "Кубок моря" пройдет в Азербайджане, "Дорожный патруль" и "Военно-медицинская эстафета" - в Узбекистане, Белоруссия примет три конкурса: "Полярная Звезда", "Снайперский рубеж" и "Уверенный прием". Остальные соревнования пойдут на российских полигонах.

В главную судейскую коллегию игр вошли представители всех 32 государств-участников.

Самый зрелищный конкурс игр "Танковый биатлон" начнется в день открытия. В самом первом заезде соревнований по результатам жеребьевки выступят танкисты Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Российская команда вступит в соревнование 25 августа. Соперниками россиян в этом заезде станут танкисты Киргизии, Казахстана и Узбекистана.

По информации концерна "Уралвагонзавод", для конкурса подготовлено более 100 танков для российских и иностранных команд. Белоруссия и Китай будут выступать на своих машинах.

Новинки "Армии"

В сравнении с прошлым годом более чем на 60 тысяч кв. метров увеличена общая площадь статической экспозиции, составляя на сегодняшний день свыше 320 тыс. кв. м. Форум традиционно не обходится без премьер.

Впервые на форуме представят новейшую разработку АО "КБП" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) - мультиплатформенный ракетный комплекс "Гермес" с дальностью стрельбы до 100 км. Также холдинг представит перспективный малогабаритный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А" и систему наведения и обзора для бронетехники "Параллакс", которая благодаря очкам виртуальной реальности создает эффект "прозрачной брони".

В сфере стрелкового оружия будут впервые демонстрироваться новые пистолеты калибра 9х19 мм - спортивный "Аспид" и самозарядный компактный "Полоз", разработанные на платформе армейского пистолета "Удав".

Холдинг "Высокоточные комплексы" (также входит в Ростех) представит гражданскую версию крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 - МЦ 567. "Калашников" в этом году покажет прототип нового ручного пулемета РПЛ-20, новый автомат АК-19 в калибре НАТО 5,56х45 мм и первое в России "умное" ружье с возможностью синхронизации с гаджетами.

Кроме того, на форуме впервые представят новую зенитно-ракетную систему "Антей-4000", линейку легких бронеавтомобилей "Стрела", десантный корабль на воздушной подушке "Хаска-10", целую линейку новых беспилотников для российской армии, в частности БПЛА "Гелиос" и "Гром" от группы "Кронштадт" и тяжелый БПЛА "Альтиус" от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые продемонстрирует на форуме "Армия-2020" макеты малой подлодки прибрежного действия П-750Б и экспортной версии катера спецназначения "Грачонок".

Помимо современных и перспективных образцов вооружения, в ознаменование 100-летия отечественного танкостроения участникам и гостям форума будет представлена экспозиция "Аллея танкопрома", где будет развернута уникальная линейка из 22 танков и бронеавтомобилей. Они будут расположены в хронологическом порядке их создания, начиная с самого раннего образца и заканчивая современными - от Т-24 до Т-14 "Армата".

Космическая "Армия"

В 2019 году Роскосмос принимал участие только в деловой программе Международного военно-технического форума "Армия". В экспозиции ракетно-космическая отрасль была представлена только одним предприятием - Центром им. М. В. Хруничева. Ранее госкорпорация участвовала во всех военно-технических форумах "Армия".

В текущем году Роскосмос не только подключится к деловой программе, но и покажет обширную экспозицию, общий дизайн конструкций которой, согласно проекту госконтракта, будет создавать иллюзию парения. На стендах посетители смогут ознакомиться с ракетно-космическими предприятиями, в том числе Ракетно-космическим центром "Прогресс", компанией "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева, Центром им. М. В. Хруничева, корпорацией "ВНИИЭМ".

Также в форуме планируют принять участие КБ "Арсенал", ЦНИИмаш, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", ЦЭНКИ и другие.

Ракетно-космический центр "Прогресс", который изготавливает ракеты-носители "Союз" и спутники, во время форума представит макеты ракеты-носителя "Союз-2", малого космического аппарата "Аист-2Д", а также макеты перспективных разработок предприятия - ракеты "Союз-5" и космического аппарата "Обзор-Р".

В свою очередь, Центр им. М. В. Хруничева покажет макеты существующих ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара" и перспективной конверсионной ракеты "Рокот-М".

Холдинг "Российские космические системы" представит VR-платформу для создания копий объектов по космическим снимкам, современную микроэлектронику, которая используется в космических аппаратах, систему для диагностики состояния мостов, плотин, высотных зданий и других технически сложных инженерных сооружений на основе данных дистанционного зондирования Земли.

В экспозиции АО "ЦЭНКИ" центральное место займет макет стартового комплекса ракеты-носителя (РН) "Союз-2" на космодроме Восточный, а специалисты готовы будут рассказать посетителям об инфраструктуре, которая развивается в городе Циолковском, где живут и работают специалисты космодрома.

Космос для гражданки

Особое внимание космические предприятия уделят программе диверсификации: специалисты будут принимать участие в тематических круглых столах, также будет подготовлена отдельная экспозиция Объединенной ракетно-космической корпорации с продукцией, изготавливаемой в гражданских интересах.

Посетители форума смогут увидеть образцы современной медицинской техники, которые выпускают АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" и АО "НПК "СПП": портативный аппарат ИВЛ, дефибрилляторы и электрокардиографы, а также коленный модуль с микропроцессорным управлением.

А Центр Хруничева продемонстрирует гипергипобарический лечебный барокомплекс БЛКС-307-"Хруничев" для взрослых пациентов и барокамеру БЛКС-160 для новорожденных и детей до года.

Логистика и инфраструктура

Добраться до форума можно как общественным транспортом, так и на личном автомобиле. С учетом проводимой реконструкции автомагистрали М-1 "Беларусь" для гостей форума построили дополнительные 2-4-полосные дороги с технологическими разворотами и съездами.

У конгрессно-выставочного центра "Патриот" увеличена парковка, там появились 300 дополнительных мест, а также построена автомобильная стоянка на 1 950 мест на территории Главного Храма Вооруженных Сил России.

Кроме того, до выставочных кластеров форума можно будет добраться на велосипеде, велодорожек стало больше.