В Туве начались конкурсы в рамках игр "Армия-2020" - "Конный марафон" и "Военное ралли"

ТАСС, 23 августа. Конкурсы армейских международных игр 2020 года "Конный марафон" и "Военное ралли" стартовали в воскресенье в Туве, они будут проходить по 30 августа. В первом этапе участвует команда России и дебютант - команда Узбекистана, а в "Военном ралли" представлены вооруженные силы Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана.

"По накалу страстей наши соревнования мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств, - сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин на церемонии открытия состязаний. - Зрители увидят высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, слаженное действие вьючно-транспортных подразделений, умение быстро принимать в сложной обстановке грамотные решения. Однако главной целью является не только повышение мастерства и профессионализма, но и укрепление нашего войскового товарищества и боевого братства", - сказал генерал-полковник.

Он добавил, что вне конкурса "Военное ралли" команды Камского и Уральского автомобильных заводов продемонстрируют свое мастерство.

Армейские международные игры проводятся на территории пяти государств с 23 августа по 5 сентября.