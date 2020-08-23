"Рособоронэкспорт" планирует вывести на рынок почти 50 новых образцов вооружений

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" планирует в ближайшие пять-шесть лет вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений. Об этом сообщил в интервью ТАСС к международному военно-техническому форуму "Армия-2020" глава спецэкспортера Александр Михеев.

для нас важны все заказчики и все контракты

Глава Рособоронэкспорта: для нас важны все заказчики и все контракты

"В ближайшие пять-шесть лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок почти 50 новых образцов. Это финальная продукция по линии противовоздушной обороны, боевой и военно-транспортной авиации, а также бронетанковая техника, техника для военно-морских сил, артиллерия", - сказал он.

Михеев подчеркнул, что благодаря активной работе предприятий оборонной промышленности России постоянно выводится на рынок новая продукция, оформляется разрешительная документация для ее экспорта за рубеж.

"Из ярких примеров могу привести такую продукцию Ростеха, как танк Т-14 "Армата", истребитель пятого поколения Су-57, всю линейку нового поколения автоматов Калашникова - "двухсотую" серию, в числе продукции других производителей отмечу унифицированную боевую платформу "Бумеранг", способную эффективно обнаруживать гиперзвуковые цели РЛС 59Н6-ТЕ. И многое другое", - перечислил Михеев.