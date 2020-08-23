"Рособоронэкспорт" планирует в 2020 году поставки истребителей Су-35

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" планирует в 2020 году продолжить поставки истребителей Су-35. Об этом сообщил в интервью ТАСС к международному военно-техническому форуму "Армия-2020" глава спецэкспортера Александр Михеев.

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"В 2020 году среди финальных образцов предусмотрены поставки истребителей Су-30МКИ и Су-35, МиГ-29М/М2", - сказал Михеев, не называя страны-покупатели.

По словам гендиректора, также продолжатся поставки вертолетов Ми-35М, Ми-171Е, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиадвигателей, БЛА "Орлан-10Е", танков Т-90С и Т-90СК, БТР-82А, БМПТ, ПТРК "Корнет", комплексов борьбы с БЛА "Репеллент", ЗРК "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь-С1", ПЗРК "Игла", стрелкового оружия, боеприпасов и другого.

"Фактически все, что планируется к поставке в этом, а также в последующих годах, я имею в виду перспективные вооружения и военную технику, демонстрируются здесь в ходе форума "Армия-2020", - сказал Михеев.