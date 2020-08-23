"Рособоронэкспорт" планирует в 2020 году объем поставок на уровне $13 млрд

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" планирует сохранить в текущем году портфель заказов в районе $50 млрд и объем поставок на уровне $13 млрд, несмотря на пандемию. Об этом сообщил в интервью ТАСС к международному военно-техническому форуму "Армия-2020" глава спецэкспортера Александр Михеев.

для нас важны все заказчики и все контракты

Глава Рособоронэкспорта: для нас важны все заказчики и все контракты

По его словам, плановые показатели на 2020 год были сформулированы в конце прошлого года, и никто тогда даже не предполагал, что весной мир и Россия, в частности, столкнутся со столь масштабной пандемией новой коронавирусной инфекции.

"Но мы все знаем, что случилось - закрытие границ, режим самоизоляции. При этом планы мы не корректировали - они остаются прежними на уровне последних лет нашей успешной работы, то есть портфель заказов в районе $50 млрд и объем поставок на уровне $13 млрд", - сказал он.

По словам Михеева, благодаря постоянному анализу ситуации и своевременным корректировкам компании удается выполнять свои контрактные обязательства и при этом заключать новые контракты даже в сложнейших условиях, связанных с пандемией. "Именно поэтому портфель заказов "Рособоронэкспорта" по-прежнему находится в плановых отметках, а его география распространяется на 68 стран мира. Надеюсь, оба эти показателя будут увеличиваться", - сказал Михеев.

Он также назвал регионы мира по распределению объема портфеля заказов в порядке убывания: Азиатско-Тихоокеанский регион, на него приходится почти половина, далее - Ближний Восток и Северная Африка, страны Европы и СНГ, Африка южнее Сахары и Латинская Америка".