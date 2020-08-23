ОСК планирует создать собственный плавучий космодром

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, который будет эффективнее "Морского старта". Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"У нас есть некоторые мысли на этот счет. Есть набор технологических решений, который позволяет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад. И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, планирует ли ОСК предложить собственную платформу вместо "Морского старта".

Плавучий космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы Odyssey и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит".

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток.