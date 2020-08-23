ОСК оценила восстановление "Адмирала Кузнецова" после пожара в 350 млн рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба, нанесенного пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов", на восстановление корабля уйдет до 350 млн рублей. Об этом сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", - сообщил Рахманов.

Он отметил, что в настоящее время на "Адмирале Кузнецове" развернуты интенсивные работы, докование корабля, как и планировалось, должно состояться летом 2021 года. Передача корабля ВМФ России по-прежнему запланирована на 2022 год.

Глава ОСК уточнил, что докование авианосца будет проводиться во временном доке, который строится по согласованию с Минобороны. К 2023 году этот временный док должен быть переделан в капитальное сооружение для регулярной работы с кораблями Северного флота.

"Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. 30 октября 2018 года, при выводе авианосца из плавучего дока ПД-50 82-го судоремонтного завода в Росляково, док стал тонуть. Из-за возникшего крена на палубу авианосца упал кран. 12 декабря 2019 года на корабле возник пожар. В настоящее время "Адмирал Кузнецов" находится на 35-м судоремонтном заводе (филиал "Звездочки" в Мурманске).