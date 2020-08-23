Космонавты с МКС поприветствовали гостей и участников форума "Армия-2020"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые находятся на МКС, поприветствовали гостей и участников форума "Армия-2020". Видео транслируется на большом экране экспозиции Роскосмоса.

"Многие уже знают, что военно-технический форум "Армия" - это место, где демонстрируются лучшие достижения и новейшие технологии", - сказал Иванишин, отметив, что число участников постоянно увеличивается.

В свою очередь Вагнер добавил, что Роскосмос тоже представит на форуме свою уникальную продукцию.

"В дни "Армии" с 23 по 29 августа 12 компаний ракетно-космической отрасли покажут свои разработки, благодаря которым Россия остается среди лидеров освоения мирного космоса и готова совершить решительный шаг вперед", - подчеркнул космонавт.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".