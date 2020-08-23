Четвертую радиолокационную станцию "Резонанс" развернут в Арктике в 2020 году

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Четвертая радиолокационная станция (РЛС) обнаружения гиперзвуковых целей "Резонанс" будет развернута в районе поселка Гремиха в Арктике не позднее декабря. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС перед открытием форума "Армия-2020" генеральный директор НИЦ "Резонанс" Иван Назаренко.

"Данная станция уже передана Минобороны, сейчас она находится в стадии развертывания в Гремихе. Согласно имеющимся планам, радар будет развернут не позднее декабря, возможно, уже в ноябре", - сказал он.

"Расчеты для эксплуатации этой РЛС были заблаговременно подготовлены", - добавил Назаренко.

Он напомнил, что первая и вторая станции этого типа уже несколько лет успешно несут боевое дежурство в районах населенных пунктов Шойна (полуостров Канин Нос) и Индига (400 км восточнее), третья в конце 2019 года была развернута на Новой Земле, "но в связи с нехваткой обученного персонала до сих пор не заступила на боевое дежурство".

Назаренко также сообщил, что пятый "Резонанс" будет развернут в районе населенного пункта Заполярный, там уже ведется подготовка площадки для ее развертывания.

РЛС "Резонанс"

"Резонансы" работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - на дальности до 1200 км, по высоте - до 100 км.

Как заявил в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин, Россия в настоящее время имеет преимущество в разработке гиперзвукового оружия.