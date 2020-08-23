Погрузившийся на дно Марианской впадины аппарат "Витязь" представили на "Армии-2020"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Достигший дна Марианской впадины в мае этого года глубоководный аппарат "Витязь" представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Как рассказал в воскресенье журналистам заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко, погрузившийся в самую глубокую точку мирового океана аппарат предполагается доработать до уровня подводного космического корабля.

"Продолжаем работу по "Витязю". Продлеваем этот проект еще на два года. Будем его превращать в подводный космический корабль, еще более насыщенный интеллектуальными приборами", - сказал он.

Предполагается сделать глубоководный беспилотник еще более продвинутым в техническом плане, улучшить систему технического зрения.

Разработчики пока не определились с будущими миссиями "Витязя". "Одно точно - это будет не Марианская впадина. Будем искать что-то, что будет интересно для общества и науки", - отметил Литвиненко.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".