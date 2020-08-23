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Форум "Армия-2020"

Шойгу изучил экспозицию авиатехники в Кубинке перед открытием форума "Армия-2020"

После осмотра экипажи самолетов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе летные возможности этой авиационной техники

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед открытием форума "Армия-2020" посетил в воскресенье выставку новейшей авиатехники на аэродроме в Кубинке.

Шойгу начал с осмотра закрытой части, на которой представители предприятий оборонно-промышленного комплекса показали ему многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ и перспективный тяжелый беспилотник "Охотник".

Как отметил гендиректор компании "Сухой" Илья Тарасенко, некоторые представленные на форуме разработки "уже внедрены и производятся серийно".

Министр также ознакомился с беспилотником "Альтиус", истребителями Су-35С и МиГ-35, вертолетами Ка-52К, Ми-28Т, Ми-171Ш, представленными на открытой части экспозиции.

После осмотра экипажи самолетов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе летные возможности этой авиационной техники.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияФорум "Армия-2020"
Форум "Армия-2020"
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