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Минпромторг рассчитывает на рост в ОПК примерно на 5% в 2020 году

Минпромторг рассчитывает на рост в ОПК примерно на 5% в 2020 году - Мантуров.

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Теги
Россия
Форум "Армия-2020"
Испытания крылатой ракеты BrahMos нового поколения планируют завершить в 2023 году
По оценке представителя российско-индийского предприятия, у новой ракеты будет намного больше платформ, с которых она будет применяться, чем у уже существующей
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