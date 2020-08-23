Минпромторг рассчитывает на рост в ОПК примерно на 5% в 2020 году

Форум "Армия-2020"

Испытания крылатой ракеты BrahMos нового поколения планируют завершить в 2023 году

По оценке представителя российско-индийского предприятия, у новой ракеты будет намного больше платформ, с которых она будет применяться, чем у уже существующей

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