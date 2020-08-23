За время пандемии "Рособоронэкспорт" подписал контракты на $5 млрд

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" за первое полугодие 2020 года подписал контракты на $5 млрд, до конца года планируется реализовать ранее достигнутые соглашения на $6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев на пленарном заседании форума "Армия-2020".

"В этом году нам осталось осуществить поставки на более $6 млрд для выполнения планов, мы полагаем, что срывов у нас не будет", - сказал Михеев.

"В течение вот этого полугодия, в период пандемии, нам все-таки удалось сохранить общение с нашими партнерами, мы подписали контрактов на сумму более $5 млрд", - добавил он.