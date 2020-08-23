Вице-премьер Борисов поблагодарил участников "Армии" за приезд, несмотря на пандемию

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2020" является первым мероприятием с участием зарубежных гостей после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер России Юрий Борисов, поблагодарив иностранных делегатов за приезд.

"После снятия карантинных ограничений в таком составе на международном мероприятии мы встречаемся впервые, закрытые границы между государствами удалось преодолеть. Спасибо организаторам форума за выдержку, а участникам - за доверие. Убежден, что в обозримом будущем мы все сможем вернуться к нормальному режиму работы", - сказал Борисов, выступая на пленарном заседании форума.

Он напомнил, что на площадке "Армии-2020" проходят встречи ведущих российских и зарубежных специалистов. "Их число год от года растет, что способствует укреплению деловых контактов между оборонными ведомствами разных государств, дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества", - отметил вице-премьер.

Борисов пожелал всем участникам результативной работы в рамках форума.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".