Глава Ростеха сообщил, что портфель экспортных заказов на оружие составляет около $50 млрд

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Спрос на российское оружие у иностранных заказчиков остается стабильно высоким, портфель заказов составляет около $50 млрд. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на пленарном заседании форума "Армия-2020".

"Госкорпорация "Ростех", несмотря на существующие ограничения и неблагоприятные внешние факторы, продолжает успешно развивать военно-техническое сотрудничество. По итогам прошлого года экспорт российской продукции военного назначения превысил $15 млрд. Портфель заказов держится в районе $50 млрд", - сказал он.

Чемезов уточнил, что большую часть российского экспорта составляет авиационная техника. Востребованными у заказчиков также остаются системы ПВО и ПРО, в частности С-400.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".