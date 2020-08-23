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Форум "Армия-2020"

Шойгу удостоен абхазского ордена Мужества

Министр обороны республики Владимир Ануа сообщил, что глава Минобороны России удостоен государственной награды Абхазии за помощь в спасении жителей города Ткуарчала в ходе абхазско-грузинского конфликта 1992-1993 годов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу удостоен ордена Мужества Абхазии, награду ему вручил в воскресенье министр обороны республики Владимир Ануа.

На церемонии было отмечено, что государственной награды Республики Абхазия - ордена Мужества - Шойгу удостоен за помощь в спасении жителей города Ткуарчала в ходе абхазско-грузинского конфликта 1992-1993 годов.

Ануа отметил в ходе церемонии, что "Абхазия была, есть и будет надежным другом России".

"Народ Абхазии не забыл, что в тяжелые годы вы [были] с нами рядом. Нас радует, что сегодня в непростое время вы оказали нам помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень вам за это благодарны и уверены, что наше братство будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе", - сказал министр обороны Абхазии.

Теги
АбхазияШойгу, Сергей КужугетовичРоссияФорум "Армия-2020"
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