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Форум "Армия-2020"

Шойгу заявил, что Минобороны рассматривает ЦАР как надежного партнера

Глава Минобороны России отметил, что интенсивность взаимодействия между военными ведомствами двух стран растет с каждым годом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ рассматривает Центральноафриканскую Республику как надежного и перспективного партнера России на Африканском континенте и настроено на продолжение активного сотрудничества. Об этом заявил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны республики Мари Ноэль Койарой, которая прошла на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020".

"Рассматриваем Центральноафриканскую Республику как надежного и перспективного партнера России на Африканском континенте", - сказал Шойгу.

Он отметил, что интенсивность взаимодействия между военными ведомствами двух стран растет с каждым годом. "Настроены на продолжение активного сотрудничества с вашей страной в вопросах укрепления безопасности и стабильности в Африке", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Российский министр отметил, что близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет двум государствам объединять усилия в интересах становления и укрепления справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.

"Спасибо, что в непростой эпидемиологической обстановке нашли возможность посетить Международный военно-технический форум "Армия", - добавил Шойгу.

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Шойгу, Сергей КужугетовичЦАРРоссияФорум "Армия-2020"
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