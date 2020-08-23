Шойгу заявил, что Минобороны рассматривает ЦАР как надежного партнера

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ рассматривает Центральноафриканскую Республику как надежного и перспективного партнера России на Африканском континенте и настроено на продолжение активного сотрудничества. Об этом заявил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны республики Мари Ноэль Койарой, которая прошла на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020".

"Рассматриваем Центральноафриканскую Республику как надежного и перспективного партнера России на Африканском континенте", - сказал Шойгу.

Он отметил, что интенсивность взаимодействия между военными ведомствами двух стран растет с каждым годом. "Настроены на продолжение активного сотрудничества с вашей страной в вопросах укрепления безопасности и стабильности в Африке", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Российский министр отметил, что близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет двум государствам объединять усилия в интересах становления и укрепления справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.

"Спасибо, что в непростой эпидемиологической обстановке нашли возможность посетить Международный военно-технический форум "Армия", - добавил Шойгу.