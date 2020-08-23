Министры обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ встретятся в Москве в начале сентября

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Совместное заседание глав оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ пройдет в Москве в начале сентября. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с армянским коллегой Давидом Тонояном на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020".

По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

"Буду рад увидеть вас в начале сентября в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и ОДКБ", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил коллегу за участие военных Армении в параде Победы на Красной площади 24 июня и отметил высокий уровень их подготовки. "Это большое, знаковое для нас всех мероприятие. Это наш общий праздник. Праздник фактически одного народа", - подчеркнул российский министр.

По мнению главы Минобороны РФ, отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества должны передаваться из поколения в поколение, как и память великих подвигах отцов и дедов, и укрепляться с каждым годом.

Шойгу пожелал командам из Армении побед в Армейский международных играх и предложил коллеге обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной сфере.