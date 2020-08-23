Посетители форума "Армия-2020" на Северном флоте увидят выставки техники и танковое шоу

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Выставки военной техники, экскурсии на боевые корабли и танковое шоу организуют в ходе форума "Армия-2020", который пройдет с 27 по 29 августа в нескольких гарнизонах Северного флота на территории Мурманской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба флота.

"27 августа состоится торжественное открытие региональной программы форума в главной базе Северного флота Североморске. Традиционно оно пройдет на плацу соединения надводных кораблей с участием командования флота и военнослужащих гарнизона. Для жителей и гостей флотской столицы с 10 до 18 часов три дня подряд будут работать выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия и корабельных средств поражения, военной формы и специального, водолазного и горного снаряжения, спецсредств и амуниции военной полиции", - сказано в сообщении.

Среди экспонатов будут выставлены беспилотные летательные аппараты, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", пусковая установка системы С-400 и радиолокационное вооружение. На причалах для посещения будут открыты семь кораблей: эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", большой десантный корабль "Иван Грен", большой противолодочный корабль "Адмирал Харламов", судно комплексного материально-технического обеспечения "Эльбрус", новейшее малое гидрографическое судно "Николай Скосырев", один из самых больших в мире океанских спасательных буксиров "Николай Чикер" и рейдовый водолазный катер "Иван Швец".

В гарнизоне авиаторов Сафоново под Североморском на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота наряду с действующими выставками авиатехники будут выставлены экспонаты исторического взвода бронетехники: легендарный средний танк Т-34, американский танк М3 Lee, поднятый несколько лет назад водолазами Северного флота с затонувшего в годы войны у острова Кильдин транспорта "Баллот", а также самоходные установки ИСУ-152 и СУ-100, восстановленные личным составом отдельного ремонтно-восстановительного батальона флота.

В Печенгском районе Мурманской области, под Корзунуво, на танковом полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота 29 августа состоится танковое шоу, зрители увидят "летающие" арктические танки Т-80БВМ, которые будут выполнять скоростное маневрирование, преодоление препятствий и прыжок с трамплина.

На флоте отметили, что на всех площадках форума будут работать пункты отбора граждан на военную службу по контракту, там можно будет получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота и по оформлению необходимых документов.